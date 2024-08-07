Москва, 7 августа, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Более 30 добровольческих отрядов и формирований выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщило 7 августа Министерство обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют более 30 добровольческих отрядов и формирований», — сообщило ведомство.

Там уточнили, что их основу составляют контрактники отрядов БАРС.

Как сообщало 4 августа ИА Регнум, Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для СВО из-за слишком большого количества желающих. Там уже прошли обучение 45 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне СВО, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что рост числа желающих заключить контракт на службу в рядах российской армии является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.