Москва, 13 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В зону спецоперации в этом году будут направлены 23 тыс. человек из Москвы, подписавших контракт с Министерством обороны. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин во время встречи с участниками заезда «Служение» на форуме «Территория смыслов».

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы. В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21, и в этом году во вторую волну контрактации уйдет ещё 23 тысячи человек», — сообщил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что Москва является одним из лидеров среди субъектов России по количеству участников спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее президент России Владимир Путин заявил, что число добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны РФ, выросло. Президент отметил, что темпы продвижения российских войск по всему фронту увеличились в полтора раза. Глава государства также заявил, что последние события на русско-украинской границе стимулировали поднятие морального духа россиян и стремление помочь жителям приграничных районов.

8 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило правила предоставления выплаты в 400 тыс. рублей военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции.