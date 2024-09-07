Москва, 7 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки поразили узел спутниковой связи и инфраструктуру военного аэродрома Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило 7 сентября Министерство обороны России.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены <…> узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома», — сообщило ведомство.

Также за сутки бойцы ВС России нанесли удары по складам иностранного вооружения ВСУ и цехам, производящим компоненты для ракет «Гром-2» и реактивных беспилотников «Паляница».

Как сообщило ведомство, подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям «Иностранного легиона», механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовых и аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимильяновка и Катериновка в ДНР.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer французского производства, четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства и 30 дронов ВСУ.

По данным Минобороны, российские военные поразили скопления живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Как сообщало 7 сентября ИА Регнум, бойцы ВС России освободили населённый пункт Калиново в Донецкой Народной Республике.

По данным Минобороны, за сутки в зоне спецоперации украинская армия потеряла 1495 военных. В зоне ответственности группировки российских войск «Юг» ВСУ потеряли до 810 военных, а в зоне действий группировки ВС РФ «Запад» — 450 военных.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 7 сентября сообщил, что в пригороде Николаева российские военные нанесли удар по группе иностранных инструкторов ВСУ и обучающимся десантникам, а также уничтожили одну РСЗО HIMARS.