Москва, 7 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. За сутки в зоне спецоперации украинская армия потеряла 1965 военных, сообщил 7 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

AP/TASS/Frank Augstein

В зоне ответственности группировки российских войск «Юг» ВСУ потеряли за сутки до 810 военных, четыре снаряда РСЗО HIMARS, три бомбы Hammer и 30 дронов. Бойцы российской армии продвинулась вглубь обороны противника и нанесли поражение формированиям украинского иностранного легиона.

В боях с группировкой российских войск «Восток» украинская армия потеряла 110 бойцов. ВС РФ заняли на этом направлении более выгодные рубежи и нанесли удары по ВСУ в районе Купянска и Лозовой, посёлка Ковшаровка, сёл Петропавловка и Табаевка, а также в Торском и Серебрянском лесничестве в ДНР и в Макеевке и Невском в ЛНР.

В зоне ответственности группировки российских войск «Запад» ВСУ потеряли за сутки 450 военных, танк, боевую бронемашину «Казак», самоходную артиллерийскую установку Braveheart британского производства калибра 155 мм.

«Потери ВСУ [в зоне ответственности группировки российских войск «Днепр»] составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов», — сообщил Конашенков.

В боях с военными российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли 65 военных. Бойцы российской армии в Харьковской области нанесли удары по украинским подразделениям на брянском, липцовском и волчанском направлениях в районах Волчанска, посёлка Глубокое и села Старица.

В зоне ответственности группировки российских войск «Центр» украинская армия потеряла за сутки 470 военных, боевые бронемашины «Казак» и MaxxPro американского производства, гаубицу Caesar французского производства калибра 155 мм и другую военную технику.

Конашенков также сообщил, что бойцы группировки войск «Центр» освободили в ДНР село Калиново.

За сутки ВС России в ходе спецоперации нанесли удар по узлу спутниковой связи, инфраструктуре украинского военного аэродрома, а также цехам по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных дронов «Паляница». Также российское военные нанесли удары по складам иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.