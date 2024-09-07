Москва, 7 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Калиново в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИА Регнум

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Калиново», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка.

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 470 военных, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и «Казак», четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровую гаубицу Caesar производства Франции, две 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и шесть 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Как передавало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили шесть населённых пунктов — Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку в ДНР.

Группировка войск «Восток» ВС России 4 сентября освободила село Пречистовка в ДНР. При этом удерживавшие населённый пункт украинские морпехи хаотично бежали, побросав раненых, оружие и боеприпасы.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил ускорение наступления российских военных. Территории, которые они освобождают, уже исчисляются квадратными километрами, уточнил глава государства.