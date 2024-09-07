Николаев, Украина, 7 сентября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В пригороде Николаева российские военные нанесли удар по группе иностранных инструкторов ВСУ и обучающимся десантникам, уничтожили одну РСЗО HIMARS, сообщил 7 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первый удар был нанесён по инструкторам и десантникам.

«Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS, которые почти ежедневно стреляют дальнобойными ракетами в сторону Скадовска и Крыма», — заявил Лебедев агентству «РИА Новости».

Количество уничтоженной военной техники уточняется.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Николаевской области.

Как сообщало ИА Регнум, в Николаевской, Винницкой, Хмельницкой областях и в Киеве в ночь на 7 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщали украинские СМИ. В Киевской области сработала система ПВО.

Накануне, 6 сентября, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Павлограде в Днепропетровской области. По данным Лебедева, ВС России нанесли удары по месту производства реактивных дронов ВСУ.