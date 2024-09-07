Москва, 7 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским цехам, производящим компоненты для ракет «Гром-2» и реактивных беспилотников «Паляница». Об этом 7 сентября сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома», — добавили в ведомстве.

Российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах.

Средства ПВО сбили три французские управляемые авиабомбы Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о первом применении ВСУ новой ракеты-дрона «Паляница». По его словам, новый беспилотник гораздо быстрее и мощнее других дальнобойных БПЛА.

На аппарат установили реактивный двигатель, позволяющий развивать скорость до 800 км/ч. Сбивать такие дроны можно при помощи ракетных комплексов. Из-за высокой скорости полета время на реакцию у зенитчиков сокращается. Возвращение и посадка беспилотника не предусмотрены, он летит в один конец. При этом, может двигаться как на малых высотах, так и подниматься над землёй примерно на километр.

5 сентября ВС России уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов ВСУ. Дальние удары по объектам противника наносили авиация, ракетные войска, артиллеристы и операторы беспилотников. Утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На объектах ОПК осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.