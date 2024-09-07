Воронеж, 7 сентября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Жителей одного населённого пункта в Воронежской области временно перевезут в безопасное место из-за пожара, возникшего после падения беспилотного летательного аппарата. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«При участии оперативных служб ведётся эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее глава региона напомнил жителям Острогожского района о мерах безопасности, попросив граждан ни в коем случае не приближаться к месту пожара. Он также сообщил, что эвакуация будет проводиться в несколько населённых пунктов, добавив, что о её начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили в Острогожском районе беспилотный летательный аппарат. В результате падения дрона вспыхнул пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов. Из-за случившегося в Острогожском районе ввели режим ЧС.

По данным Минобороны, российские силы ПВО в течение ночи 7 сентября сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над двумя регионами. Российские военные обнаружили и уничтожили по две воздушные цели над территорией Белгородской и Курской областей.

В Воронежской области за ночь 1 сентября перехватили 28 украинских дронов. Никто не пострадал. В одном из районов упавшие обломки беспилотника повредили три частных дома. В другом месте загорелась трава, пожар оперативно потушили.