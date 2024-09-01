Воронеж, 1 сентября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. В Воронежской области за ночь перехватили 28 украинских дронов, сообщил глава региона Александр Гусев 1 сентября в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 28 украинских БПЛА в Воронежской области», — написал Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов упавшие обломки беспилотника повредили три частных дома. В другом месте загорелась трава, пожар оперативно потушили, добавил губернатор.

Ранее в Воронежской области действовало предупреждение об атаке БПЛА. Гусев информировал об уничтожении более чем десяти украинских беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь, по данным Минобороны, 158 украинских беспилотников самолётного типа были нейтрализованы в 15 российских регионах, включая Москву и Московскую область. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 БПЛА.