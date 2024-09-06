Москва, 6 сентября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 сентября подписал указ о создании организационного комитета национального центра «Россия». Документ разместили на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

В указе говорится, что целями новой структуры являются демонстрация достижений страны, сохранение наследия международной выставки-форума «Россия», формирование чувства гордости за Родину, укрепление национальной идентичности, развития навыков молодого поколения и использование опыта регионов.

Глава государства назначил председателем оргкомитета первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Ему необходимо в течение месяца утвердить состав структуры. Указ вступил в силу со дня подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия», который будет сохранять наследие одноимённой выставки, прошедшей на ВДНХ. Для организации предоставят территорию в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.

25 июля глава государства поручил до 1 октября составить план строительства центра «Россия» и подготовить стратегию представления достижений страны в ходе международных мероприятий. Ответственными он назначил Сергея Кириенко, а также мэра Москвы Сергея Собянина и гендиректора выставки Наталью Виртуозову.

Выставка «Россия» начала работу 4 ноября 2023 года. На площадке провели 689 концертов, более 800 мероприятий с деловой программой, 41 зарядку, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей. На церемонии закрытия площадки выступили многие российские звёзды.

Изначально выставку планировали закрыть в апреле 2024 года, но Путин предложил продлить её работу до 8 июля, так как она стала очень популярной. 4 июля форум принял 18-миллионного посетителя.