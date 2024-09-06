ВСУ потеряли более 10,4 тыс. военных с начала боёв в Курской области
Москва, 6 сентября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боёв на курском направлении потеряли более 10,4 тыс. военных. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тыс. военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что ВСУ потеряли 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Как передавало ИА Регнум, 6 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ ежедневно направляют в Курскую область новые подразделения и при этом несут большие потери. По его словам, украинские войска в последнее время стали реже применять как тяжёлую технику, так и беспилотники, поскольку опасаются российских средств поражения.
2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться.
Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.