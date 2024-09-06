Москва, 6 сентября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боёв на курском направлении потеряли более 10,4 тыс. военных. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тыс. военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что ВСУ потеряли 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ ежедневно направляют в Курскую область новые подразделения и при этом несут большие потери. По его словам, украинские войска в последнее время стали реже применять как тяжёлую технику, так и беспилотники, поскольку опасаются российских средств поражения.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.