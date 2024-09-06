Курск, 6 сентября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС нашли и уничтожили за сутки в Курской области 12 взрывоопасных предметов. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Пиротехники МЧС России обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов (ВОП). Всего с начала работ уничтожено 326 ВОП», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что 6 сентября в Курск привезут 25 т гуманитарной помощи, а в общей сложности в регион с момента начала атак украинских формирований на курское приграничье прибыло порядка 4 тыс. т таких грузов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовали 24 га территорий.

Специалисты МЧС РФ 2 сентября уничтожили в Курской области одну авиабомбу и два кассетных боеприпаса. А 1 сентября в ведомстве сообщили об обезвреживании 150 боеприпасов в девяти населённых пунктах в регионе.