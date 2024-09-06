Курск, 6 сентября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Участвующие в боевых действиях на стороне украинской армии наёмники, которые находятся с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, всё чаще просят о ротации. Об этом 6 сентября сообщил источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседник ТАСС отметил, что наёмники растеряли «свой изначальный пыл», с которым заходили на российскую территорию.

«Они всё чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 6 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 10,4 тыс. человек.

6 сентября армия России сорвала попытки проведения атак и ввода резервов украинских формирований в курском приграничье.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа сообщала об активном участии иностранных наёмников ВСУ в нападении на Курскую область. Дипломат добавила, что наёмники готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы. Она напомнила о фотографии позиции миномётного расчёта рядом с детской площадкой в Курской области, которую демонстративно в Сеть выложили американские наёмники.

5 сентября замглавы российской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил о переброске из-под Харькова на курское направление свыше 500 иностранных наёмников для проведения массированной атаки на регион.

Он также добавил, что установлены ещё четыре иностранных наёмника, причастных к преступлениям против мирных жителей Курской и Харьковской областей.