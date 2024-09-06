Москва, 6 сентября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытки проведения атак и ввода резервов ВСУ на курском направлении, сообщило Министерство обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника», — сообщило ведомство.

В течение недели, в период с 31 августа по 6 сентября, подразделения российской группировки войск «Север» продолжали операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

Как сообщало 6 сентября ИА Регнум, российские военные отразили две атаки штурмовиков ВСУ на курском направлении. Бойцы ВС России сорвали попытки украинских атак в направлении поселений Борки, Комаровка и Марьевка. В ходе боевых действий российские силы уничтожили бронетранспортёр, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 30 человек личного состава.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. За всё время боёв на курском направлении украинская армия потеряла более 10,4 тыс. военных.