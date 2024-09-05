Харьков, Украина, 5 сентября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Установлены ещё четыре иностранных наёмника, причастных к преступлениям против мирных жителей Курской и Харьковской области. Об этом 5 сентября сообщил на брифинге заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

Иван Шилов ИА Регнум

Личности наёмников установило управление внутренних дел ВГА Харьковской области.

Лисняк также заявил, что украинское командование перебросило из-под Харькова на курское направление более 500 иностранных наёмников для подготовки массированной атаки на Курскую область. Основная часть наёмников — французы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские вооружённые формирования совершили нападение на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах. За это время украинская армия потеряла на курском направлении 10,1 тыс. военных и большое количество военной техники.

В российской военно-гражданской администрации Харьковской области 1 сентября заявили, что установили личности трёх иностранных наёмников, воевавший на стороне ВСУ. Эти наёмники — офицер Фрис Мартин из Дании и Эван Контен Этьен Жан и Карте Франк Мишель Микаель из Франции.

Как заявил глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев, в подконтрольной Киеву части региона замечены наёмники из Германии, Польши и Румынии, а также чернокожие и франкоговорящие. Наёмники причастны к грабежам, изнасилованиям и похищениям.