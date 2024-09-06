Москва, 6 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики. Об этом 6 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Отражены 53 контратаки подразделений ВСУ», — заявили в ведомстве.

За неделю в зоне ответственности группировки потери украинской армии составили до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

Также российские военные нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по сборочным предприятиям ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важным объектам энергетики, складам ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств ВСУ. Были поражены цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Средства ПВО за семь дней сбили самолёт МиГ-29 ВС Украины, а также перехватили семь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 20 французских управляемых авиационных бомб Hammer, 54 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства. Были уничтожены также 367 беспилотников самолётного типа.

Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации составили до 16 215 военных. Наибольшее количество уничтоженных украинских боевиков зафиксировано в зоне ответственности Южной группировки войск — свыше 4725 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдался в плен 41 военный ВСУ. За этот же период силы Черноморского флота уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров.

Утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На объектах ОПК осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал освобождение Донбасса приоритетной целью спецоперации. Глава государства также отметил, что Киев нападением на Курскую область пытался отвлечь армию России от наступления в зоне спецоперации.