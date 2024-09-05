Москва, 5 сентября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три американские ракеты ATACMS и 27 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 5 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

Также были уничтожены пять французских управляемых авиабомб «Hammer» и реактивный снаряд «Ольха». Военные Черноморского флота ликвидировали 11 безэкипажных украинских катеров.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены: завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах», — уточнили в ведомстве.

Потери украинской армии за сутки составили до 2085 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября войска группировки «Центр» Вооружённых сил России освободили населённый пункт Заветное в Донецкой народной Республике (ДНР). Российские военные на этом направлении нанесли удары по личному составу и технике украинских формирований у Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика в ДНР, а также отразили восемь контратак противника.

Утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На объектах ОПК осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.