Санкт-Петербург, 6 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Дело бывшего начальника управления по вопросам миграции главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о незаконной легализации более 12 тыс. иностранцев направили в суд. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по городу.

Артем Геодакян/ТАСС

Уголовное дело в отношении экс-полицейского расследовали по статьям УК РФ о превышении должностных полномочий, а также организации незаконной миграции в составе организованной группы и с использованием служебного положения.

По версии следствия, обвиняемый в составе группы, в которую входили также шесть россиян и один гражданин Узбекистана, незаконно содействовал фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учёт в нежилых помещениях на территории Петербурга и Ленинградской области.

Пользуясь покровительством представителя правопорядка, фигуранты с июня 2022 года по январь 2023 года фиктивно поставили на учёт не менее 12 562 мигрантов, из которых 3166 иностранцев привлекались к административной и 76 ― к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Злоумышленники получали от каждого иностранца деньги в размере 3 тыс. рублей. В общей сложности преступный доход мошенников составил не менее 37 млн рублей.

В ведомстве добавили, что уголовное дело в отношении участников организованной группы в июне 2024 года направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово провели обыски. Причиной стало расследование по делу о мошенничестве. Сотрудники предлагали за взятку помочь мигрантам быстрее отправиться домой и организовать свидания. Взяткодатели передали им сумму в размере не менее 80 тыс. рублей.

Следственный комитет 3 сентября возбудил уголовные дела в отношении трёх сотрудников московских миграционных подразделений, которых подозревают в мошенничестве. 4 сентября суд в Москве арестовал на два месяца, до 3 ноября 2024 года, сотрудника миграционного центра в Сахарово Абдулгапиза Мустапаева. Его обвинили в мошенничестве. Также Таганский суд арестовал Рудика Текнеджяна.

8 августа правоохранители задержали в Москве преступную группу, которая организовала канал незаконной миграции. В числе пяти задержанных ― участковый уполномоченный одного из отделов полиции столицы. В жилище подозреваемых провели обыски. Правоохранители обнаружили документы, которые подтверждают причастность фигурантов к преступлениям.