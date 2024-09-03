Москва, 3 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово начались по делу о мошенничестве. Об этом 3 сентября сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

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«Причиной стали уголовные дела о мошенничестве в отношении двух инспекторов», — процитировал РЕН ТВ источник.

По информации телеканала, сотрудники предлагали за взятку помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания. Суммы вознаграждения составляли до 30 тыс. рублей.

Telegram-канал «112» уточнил, что речь идёт об инспекторе в сфере миграции московского Главного управления полиции и делопроизводителя изолятора временного содержания.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пятерых человек, включая участкового полиции, за фиктивную регистрацию в столице нелегальных мигрантов за взятки. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).