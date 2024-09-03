Москва, 3 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово проходят обыски. Эту информацию РЕН ТВ подтвердили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предварительно, двое сотрудников незаконно зарабатывали на иностранцах», — рассказал источник.

Как уточнил собеседник, злоумышленники подговаривали посредников, которые стояли возле центра и предлагали свидания за 5 тыс. рублей. Они также обещали ускорение отправки иностранцев домой за 30 тыс. рублей.

К обыскам приступили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ст.159 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в июле сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) провели обыски в управлении экономической полиции, расположенном на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. Источник рассказал, что обыск был фиктивным, а после завершения мероприятия никого не задержали.