Москва, 3 сентября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовные дела в отношении трёх сотрудников московских миграционных подразделений, подозреваемых в мошенничестве. Об этом 3 сентября сообщило Главное следственное управление СК России по городу Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что не позднее 7 августа 2024 года фигуранты предложили иностранным гражданам за деньги сократить срок их пребывания на территории России, в реальности не обладая необходимыми полномочиями. Взяткодатели передали сотрудникам сумму размером не менее 80 тыс. рублей.

«Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве», — уточнялось в Telegram-канале ведомства.

При обысках по месту жительства и работы подозреваемых следователи изъяли предметы и документы, доказывающие их причастность к преступлению. В ближайшее время должностным лицам предъявят обвинение. Их также проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово провели обыски. Причиной стало расследование по делу о мошенничестве. Сотрудники предлагали за взятку помочь мигрантам быстрее отправиться домой и организовать свидания.