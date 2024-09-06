Москва, 6 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Администрация Telegram не меняла политику модерации приватных чатов пользователей. Соответствующее уточнение появилось на странице компании в X (бывшая Twitter) на фоне задержания основателя мессенджера Павла Дурова в Париже.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Вы всегда можете пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы, это работает как пересылка. Приватные чаты также остаются приватными, хотя вы всегда можете сообщить модераторам о новом «входящем» чате», — сообщила администрация Telegram.

Подчеркивается, что команда Telegram модерирует общедоступные боты, каналы и наборы стикеров, чтобы сделать мессенджер безопаснее.

В обновленном разделе часто задаваемых вопросов на сайте мессенджера также говорится, что в Telegram есть кнопка «Пожаловаться», с помощью которой пользователь может обозначить для модераторов незаконный контент.

Ранее, 6 сентября, портал TechCrunch сообщил, что Telegram после ареста Дурова намерен изменить политику безопасности и начать модерировать приватные чаты. По его данным, из раздела часто задаваемых вопросов исчезла информация о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. Портал также добавил, что в разделе появился адрес электронной почты, на который модераторам Telegram можно будет направить запрос на удаление контента.

Как сообщало ИА Регнум, Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Прокуратура 28 августа предъявила ему обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере €5 млн. Ему запретили покидать Францию в течение шести месяцев.

Президент России Владимир Путин 6 сентября заявил, что действия властей Франции в отношении Дурова носят избирательный характер.