Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Действия властей Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова носят избирательный характер, заявил президент России Владимир Путин 5 сентября во время сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

lukomore. org/Global Look Press

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому сами по себе действия властей мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер. Имеется в виду власти Франции», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Главу Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. После заседания 28 августа Дурова перевели из-под стражи под судебный надзор, обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили покидать Францию.

По словам Дурова, в Париж он прилетел для ужина с Эммануэлем Макроном. Французский лидер заявил, что не знал о прилёте Дурова и не собирался с ним встречаться.

Дурову инкриминируется совершение ряда преступлений и правонарушений: соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы; сокрытие преступлений в составе ОПГ; предоставление услуг криптологии, импорт средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления, а также распространение изображения несовершеннолетнего, которое носит порнографический характер, и незаконный оборот наркотиков.