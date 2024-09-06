Курск, 6 сентября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В приграничье Курской области три бойца спецназа «Ахмат» держали оборону, дав возможность местным жителям эвакуироваться в безопасное место. Об этом рассказала жительница Большесолдатского района Зоя Андрианова.

Александр Река/ТАСС

Женщина уточнила, что речь идёт о селе Лебедевка в Суджанском районе, где жила её подруга. В первый день атаки украинской армии на Курскую область, 6 августа, она весь день не выходила на связь, а на следующее утро вместе с вещами добралась до Андриановой.

Приятельница рассказала, что ей удалось выехать из населённого пункта, где бойцы ВСУ стреляли в мирных жителей.

«А ещё рассказала, что были три «ахматовца» где-то там на границе, и эти три «ахматовца» держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они вэсэушников не пустили», — процитировало «РИА Новости» Андрианову.

Сейчас она живет в Курске у сына, а её подруга находится в пункте временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские войска не дали противнику прорваться вглубь региона и начали его выдавливать с приграничной территории РФ. По данным Минобороны на 5 сентября, потери украинских формирований с момента начала их нападения на Курскую область превысили 10,1 тыс. бойцов. Также украинская армия потеряла 81 танк, 41 боевую машину пехоты и 72 бронетранспортёра.

По информации МЧС, 4 сентября ещё одна группа жителей Курской области отправится в Тверскую область. С родственниками воссоединились порядка 530 семей. На сегодня в пунктах временного размещения находятся порядка 11,5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей из Курской области. Ещё 7 тыс. человек разместили в 56 ПВР в Курской области.

Жительница Суджи Тамила Шепиль рассказала, что действия российских военнослужащих дали возможность жителям населённого пункта эвакуироваться в первый день атаки Вооружённых сил Украины в Курской области. Она поблагодарила российских бойцов за то, что дали людям более чем половины суток, чтобы выехать в безопасное место.