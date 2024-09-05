Москва, 5 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Потери украинских формирований с момента начала их нападения на Курскую область превысили 10,1 тыс. бойцов. Об этом 5 сентября сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10 100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортёра», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также украинские войска потеряли за время боевых действий на курском направлении 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны и восемь единиц инженерной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ночью российские военные не позволили украинским боевикам подтянуть подкрепление в Курскую область. Он добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали «активно закапываться» в курском приграничье.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев нападением ВСУ на Курскую область пытался отвлечь армию России от наступления в Донбассе, однако не смог осуществить свои замыслы. Российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать украинских боевиков из курского приграничья, добавил глава государства.

Украинские формирования начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские войска остановили их в приграничных районах региона, не позволив противнику пройти вглубь территории РФ.