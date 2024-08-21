Курск, 21 августа, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Российские военные уже блокировали украинские формирования на курском направлении и выдавливают их из населённых пунктов. Об этом 21 августа заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Процесс выдавливания, он уже со второго дня начался. Наша задача была блокировать все участки их направления, после чего одновременно блокирование, оно и подразумевало выдавливание их из тех или иных населённых пунктов», — сказал он.

По словам Алаудинова, в данный момент российские военные ведут бои с украинскими боевиками в нескольких населённых пунктах, где те остались только на окраинах.

Генерал-майор уточнил, что противника удалось остановить и он при этом понёс большие потери. Командование украинской армии начало выводить часть подразделений с курского направления для перенаправления их на другие участки фронта и для нового удара, добавил военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 августа Алаудинов рассказал, что формирования ВСУ ведут перегруппировку на курском направлении, чтобы нанести удар в другом месте. Он уточнил, что у армии России есть общий анализ и примерное представление о подготавливаемых противником действиях, к которым она готовится.

Позднее в этот же день генерал-майор заявил, что российские войска начали «задвигать» противника на курском направлении обратно. По его словам, на курском направлении сейчас есть несколько населённых пунктов, на окраинах которых находятся бойцы ВСУ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 августа заявила, что напавших на Курскую область и не понёсших справедливое возмездие в ходе боевых действий террористов будут преследовать без срока давности. Дипломат подчеркнула, что все принимающие участие в терактах иностранные комбатанты являются законными целями армии России и будут уничтожены.

Украинские формирования начали атаки на Курскую область с 6 августа. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона, остановив ВСУ в приграничных районах. По данным Минобороны России на 21 августа, за время боевых действий в Курской области противник потерял более 4400 бойцов и 65 танков.