Суджа, Курская область, 5 сентября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Действия российских военнослужащих дали возможность жителям Суджи эвакуироваться в первый день атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом рассказала местная жительница Тамила Шепиль.

Владимир Гердо/ТАСС

Она рассказала, что в ночь на 6 августа услышала сильный взрыв, а затем вместе с дочерью схватила внуков и спряталась в подвале. На следующий день от зятя она узнала, что украинские военные зашли в соседнюю Гончаровку. После этого жительница добралась до пункта временного размещения в Курске.

«Ребята наши (российские военные. — Прим. ред.) молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами», — сказала в беседе с «РИА Новости» женщина.

Как сообщал ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские войска не дали противнику прорваться вглубь региона и начали его выдавливать с приграничной территории РФ. По данным Минобороны на 4 сентября, украинские формирования потеряли на курском направлении более 9,7 тыс. бойцов. 3 сентября военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области.

По информации МЧС, 4 сентября ещё одна группа жителей Курской области отправится в Тверскую область. С родственниками воссоединились порядка 530 семей. На сегодня в пунктах временного размещения находятся порядка 11,5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей из Курской области. Ещё 7 тыс. человек разместили в 56 ПВР в Курской области.