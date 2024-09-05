Шебекино, Белгородская область, 6 сентября, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 5 сентября трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом в четверг сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«Сегодня вечером город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны ВСУ… В 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, зафиксированы повреждения кровли производственного помещения на территории одного из предприятий. В результате обстрела также разрушены крыша гаража, повреждён легковой автомобиль, ещё четыре транспортных средства посечены осколками.

Глава региона добавил, что сотрудники МЧС России и бойцы самообороны ликвидировали возгорания на территории двух частных домовладений, двух хозяйственных построек и одного складского помещения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли Шебекино. В результате атаки от полученных ранений скончался мирный житель. 4 сентября при обстрелах села Новая Таволжанка погибли три человека, ещё двое пострадали. Медики госпитализировали мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы.

2 сентября два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по шести населённым пунктам в Белгородской области. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу для оказания помощи.