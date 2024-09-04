Белгород, 4 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 4 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Телеграмм-канал Вячеслава Гладкова

«Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

Гладков сообщил, что медики госпитализировали мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по шести населённым пунктам в Белгородской области. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу для оказания помощи.

4 сентября трое мирных жителей погибли в результате удара украинских формирований по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. Ещё одна девушка пострадала в результате сброса украинским дроном взрывоопасного предмета в посёлке шахты Абакумова.