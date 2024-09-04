Белгород, 4 сентября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате обстрела Новой Таволжанки в Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 4 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа повторно подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Случилось самое страшное — погибли три мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

Они скончались на месте от полученных травм до приезда бригад скорой помощи. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

По его информации, ещё два человека пострадали. У мужчины непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, у женщины множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Бригады скорой доставят их в городскую больницу №2 Белгорода.

При обстреле в трёх многоквартирных домах выбило окна, получили повреждения фасады и газовая труба. Также осколками задело четыре легковых автомобиля. Оперативные службы прибыли на место.

Как сообщало ИА Регнум, в результате первого обстрела ВСУ 4 сентября в Нижней Таволжанке пострадали два человека. Медики госпитализировали мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы.

2 сентября два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по шести населённым пунктам в Белгородской области. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу для оказания помощи.