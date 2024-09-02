Белгород, 2 сентября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Два мирных жителя получили ранения в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по шести населённым пунктам в Белгородской области. Об этом 2 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Под повторный обстрел попал город Шебекино. Ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча и челюсти, у женщины поверхностная рана шеи», — написал он в Telegram-канале.

Попутный транспорт доставил их в Центральную районную больницу, где медики оказали необходимую помощь. Пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.

В городе снаряды повредили фасад здания пожарно-спасательной части, кровлю административного здания одного из предприятий, автобус и два легковых автомобиля. Также задета линия электропередачи, поэтому в части города отсутствует электричество.

В результате сброса взрывного устройства с дрона в селе Муром также отсутствует электроснабжение.

Миномётному обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. В нём повреждён один легковой автомобиль, в трёх частных домах выбило окна. Также в районе беспилотник сбросил два взрывных устройства в селе Новом. Был задет легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали село Дроновка. В результате прилётов артснарядов в одном частном доме выбиты окна, повреждены кровля и забор, а также разрушены сарай и летняя кухня. В селе Замостье дрон-камикадзе сдетонировал рядом с частным домом, загорелась сухая трава. Пожарные расчёты уже прибыли на место инцидента.

Оперативные и аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Белгородская область уже подвергалась атакам ВСУ. Мирный житель пострадал при прилёте украинского дрона в Шебекино. По словам Гладкова, пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением направили в областную клиническую больницу.

Утром в посёлке Дубовое в Белгородском районе женщину госпитализировали с сотрясением мозга и минно-взрывной травмой при обстреле со стороны украинской армии.