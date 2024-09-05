Белгород, 5 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Мирный житель погиб в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом 5 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, у нас ещё одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал он в Telegram-канале.

Глава Белгородской области принёс соболезнования родным и близким погибшего.

После прилёта снарядов в двух частных домах, двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия начались пожары. Специалисты МЧС работают на местах.

Также в десяти частных домах выбило окна, оказались посечены кровли, фасады и заборы.

Как сообщало ИА Регнум, в результате двух атак на село Новая Таволжанка в Белгородской области погибли три человека. Ещё четверо пострадали. Во время первого обстрела медики госпитализировали мужчину с минно-взрывной травмой, осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением левой стопы. Позднее, после повторного удара ВСУ, с различными ранениями в больницу №2 Белгорода доставили ещё двух жителей села.

2 сентября два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по шести населённым пунктам в Белгородской области. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу для оказания помощи.