Берлин, 5 сентября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен посетить встречу в формате «Рамштайн» (контактная группа из 50 стран, оказывающих поддержку Украине) которая пройдет в Германии в грядущую пятницу, чтобы снова попросить у западных союзников оружие для ВСУ. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Он хочет попросить о новых поставках оружия для своей армии, в частности, ракет дальнего радиуса действия и средств противовоздушной обороны», — утверждает издание.

По данным Der Spiegel, на встрече будет также присутствовать министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Как передавало ИА Регнум, власти Германии намерены выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине. При этом ранее Берлин уже передал Киеву три системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS.

По словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, западные союзники, в том числе и ФРГ, продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств. Позиция Берлина относительно поддержки Киева не изменится от того, будет ли реализована обещанная странами «Большой семёрки» многомиллиардная помощь.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для Вооружённых сил России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.