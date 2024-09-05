Москва, 5 сентября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Мошенники похитили у жительницы Москвы более 13,8 млн рублей, пригрозив возбудить в отношении неё уголовное дело. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам собеседника агентства, накануне в полицию обратилась 58-летняя Лариса С., которая работает замначальника центра внутреннего контроля в ОАО «РЖД». Женщина рассказала, что стала жертвой злоумышленников. Первое сообщение якобы от её руководителя о том, что ею интересовались сотрудники ФСБ, поступило в Telegram 26 августа. Затем ей позвонил мужчина и сообщил, что с её банковского счёта пытались списать средства на счета запрещённых организаций.

После возражений москвички собеседник пригрозил ей уголовным делом за отказ сотрудничать с органами ФСБ. Спустя некоторое время женщине позвонил ещё один неизвестный абонент, который заявил о необходимости провести расследование и доказать свою непричастность.

Остальные указания жертве мошенников давала девушка. Следуя им, женщина пошла в банк, где сняла 1,1 млн рублей наличными. Затем в магазине в районе станции метро Тимирязевская она приобрела телефон определённой модели с сим-картой, установила на него мессенджер и приложение для оплаты, к которому привязала банковскую карту, номер которой назвала девушка.

После собеседница попросила Ларису осуществить переводы средств на эту карту якобы для проверки. Женщина сделала четыре платежа на сумму 5 млн рублей, 315 тыс. рублей, 302 тыс. рублей, 270 тыс. рублей. Подобные действия под руководством неизвестных пострадавшая совершила 27 и 30 августа и 2 сентября. В общей сложности она перевела злоумышленникам более 13,8 млн рублей.

Дома женщина рассказала мужу о случившемся. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, телефонные мошенники обманом выманили у 81-летнего учёного Владимира Леонтьева 17 млн рублей. Как рассказал сам потерпевший, в апреле ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Банка России. В ходе беседы мошенник убедил Леонтьева, что с его счетов пытаются похитить деньги и для спасения сбережений их необходимо обналичить. Подобные звонки продолжались до 8 июля. В полицию пенсионер обратился только 8 августа.

4 сентября источник ИА Регнум сообщил, что российская певица Хелависа (Наталья О’Шей) из группы «Мельница», проживающая в Германии, перевела телефонным мошенникам 1,8 млн рублей. Звонивший мужчина, представившись сотрудником сотового оператора «МТС», сообщил, что у неё закончился договор. Чтобы продлить соглашение, она по указанию звонившего продиктовала ему номер, который пришёл через СМС-сообщение.