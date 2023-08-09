Москва, 9 августа, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Телефонные мошенники обманом выманили у 81-летнего ученого Владимира Леонтьева 17 млн рублей. Об этом 9 августа сообщил источник ИА Регнум.

По словам последнего, с 28 апреля по 8 июля учёный говорил по телефону с неизвестным, представившимся ему сотрудником Банка России. В ходе этих беседе мошенник убедил Леонтьева, что с его счетов пытаются похитить деньги, и для спасения сбережений их необходимо обналичить.

«На протяжении этого времени Леонтьев обращался в различные отделения «Сбербанка России», где снимал деньги со счёта. У метро Сходненская он встречался с некой Юлией и шёл с ней в отделение банка. Там девушка вносила деньги в банкомат», — сказал источник.

Он уточнил, что 21 июня пенсионер встретился с этой девушкой в отделении Альфа-Банка, а до этого, 9 июня, учёный отдал свыше восьми миллионов сбережений неизвестному мужчине, представившемуся как «человек с Лубянки» прямо у подъезда собственного дома.

Мошенники так сильно смогли втереться в доверие к Леонтьеву, что он не обращался в полицию до последнего времени и подал заявление только 8 августа, после чего возбудили уголовное дело статье «Мошенничество».

Владимир Леонтьев является ученым в области дискретного анализа и теории информации, доктором физико-математических наук, а также профессором МФТИ, МГУ и МГТУ.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа Центробанк сообщил, что мошенники начали применять новую схему обмана россиян с помощью выкладывания в интернет шаблонов документов для финансовой отчетности, содержащих вирусы. С помощью этого злоумышленники могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании и указывать свои данные, вместо данных реального получателя.

До этого МВД России сообщило о резком росте числа сообщений из регионов об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий. Большей частью жертв преступников являются пожилые люди, которых злоумышленники рассматривают в качестве расходного материала для информационных поводов.