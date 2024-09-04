Мюнхен, Германия, 4 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Российская певица Хелависа (Наталья О’Шей) из группы «Мельница», проживающая в Германии, перевела телефонным мошенникам 1,8 млн рублей, сообщил 4 сентября источник ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM

Певице 28 августа позвонил с неизвестного номера мужчина, представившись сотрудником сотового оператора «МТС», и сообщил, что у неё закончился договор. Чтобы продлить соглашение, она, по указанию звонившего, продиктовала ему номер, который пришёл через СМС-сообщение.

После этого ей позвонил другой человек и представился «старшим техническим сотрудником «Госуслуг». Он заявил, что мошенники взломали её профиль на «Госуслугах», и предупредил, что соединит её со специалистом из Банка России.

Далее ей начали звонить с разных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками госструктур, правоохранительных органов и в итоге убедили женщину перевести деньги «на безопастный счёт». О’Шей прислали файлы с реквизитами разных счетов, на которые она перевела 1,8 млн рублей.

В правоохранительные органы Москвы О’Шей обратилась 2 сентября. Силовики начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в полицию Москвы обратилась профессор Московской консерватории, у которой мошенники похитили 2 млн рублей. Она сообщила данные СНИЛС позвонившей «сотруднице поликлиники». После этого ей пришло СМС-сообщение якобы от Роскомнадзора с предупреждением «об активизации мошенников». В итоге мошенники получили доступ к её личному кабинету на Госуслугах.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов 3 сентября заявил, что мошенники в последнее время часто используют схемы с переводом денег на «безопасный» счёт. С «клиентом» они связываются по телефону или через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и Банка России.