Париж, 5 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Причиной обвинений американских властей в адрес России и их санкций против российских СМИ является страх из-за высоких шансов экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа на победу на президентских выборах в ноябре. Такое мнение 5 сентября высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Gauthier Bouchet

«Глубинное государство — это порочный яд, оно знает, что Трамп имеет очень хорошие шансы на победу, и поэтому использует те же старые трюки! Никого больше нельзя обманывать: единственное вмешательство в нашу жизнь — это коррумпированная олигархия, именно её нужно выгнать», — написал он.

Филиппо также назвал немыслимыми обвинения России со стороны США в якобы вмешательстве в выборы американского президента, как это происходило в 2016 году, хотя с того времени все эти обвинения официально опровергли.

Политик отметил, что, нападая на российский телеканал RT, власти США нападают и на свободу слова.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября минфин США ввёл санкции в отношении телеканала RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, а также против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости» и Sputnik. Вашингтон внёс эти российские СМИ в список иностранных миссий и намерен предпринимать шаги по введению визовых ограничений.

В ночь на 5 сентября американский минюст предъявил обвинения двум сотрудникам телеканала RT, которых заподозрили в якобы сговоре с целью нарушения закона об иноагентах. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов.

Позднее бывший разведчик США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер объявил о прекращении сотрудничества с российскими СМИ из-за американских санкций. По его словам, из-за этих мер Вашингтона он больше не может быть внештатным сотрудником RT и Sputnik, а также давать интервью или иным способом взаимодействовать с другими российскими СМИ.