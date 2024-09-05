Вашингтон, 5 сентября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Экс-разведчик США и бывший инспектор ООН Скотт Риттер объявил о прекращении сотрудничества с российскими СМИ из-за американских санкций. Об этом он написал 4 сентября на своей странице в социальной сети Х.

Pavel Kashaev/Global Look Press Скотт Риттер

Как пояснил Риттер, введение министерством финансов США новых санкций против российских медиа не позволяет ему продолжать работу в качестве внештатного сотрудника RT и Sputnik, а также давать интервью или иным способом взаимодействовать с другими российскими СМИ.

При этом Риттер назвал работу с российскими СМИ образцом «законной журналистики», и подчеркнул, что все его материалы были «корректны с точки зрения фактов и надёжны аналитически».

«Я полностью подчиняюсь американскому законодательству и потому немедленно завершаю все связанные контрактами отношения с RT и Sputnik, а также прекращаю свое участие в любом медийном взаимодействии с подсанкционными лицами и организациями до тех пор, пока власти США не признают это законным», — добавил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний — «РИА Новости», RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, а также против главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Отмечается, что американские власти вносят эти СМИ в список иностранных миссий и будут предпринимать шаги по введению визовых ограничений. Кроме того, объявляется о вознаграждении до 10 млн долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США.

Как указал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, новые американские санкции в очередной раз подтверждают русофобскую политику Вашингтона. Оправдывая свои действия, власти США готовы лгать и порочить российские СМИ, которые являются «глотком» настоящей правды о том, какую на самом деле политику ведут Соединённые Штаты.