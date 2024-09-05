Курск, 5 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Российские военные отразили четыре атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом 5 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отраженычетыреатаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное», — заявили в ведомстве.

ВС России сорвали попытки атак в направлении поселений Борки, Камышевка и Марьевка. В ходе боевых действий потери ВСУ составили до 40 военных убитыми и ранеными. Украинская армия лишилась американского бронетранспортера Stryker, трёх боевых бронированных машин и пятиавтомобилей.

В лесных массивах российские солдаты продолжили проводить разведывательно-поисковые действия для уничтожения диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь региона.

Как сообщало ИА Регнум, за время боевых действий украинская армия на курском направлении потеряла более 10 тыс. человек. Лишь за последние сутки були уничтожены до 370 военных и 17 единиц бронетехники. В Сумской области российские военные поразили резервы 12 бригад ВСУ.

4 сентября военные 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ ликвидировали в ходе стрелкового боя в курском приграничье диверсионно-разведывательную группу украинских формирований. В составе украинской группы были ликвидированы три диверсанта. В тот же день штурмовики Су-25 ударили по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.