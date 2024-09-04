Москва, 4 сентября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25 ударили по скоплению живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что после нанесения удара экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 4 сентября ВСУ потеряли более 9,7 тыс. бойцов и 81 танк за время боёв на курском направлении. Также украинские формирования ВСУ лишились 76 бронемашин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудий, 22 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 17 станций радиоэлектронной борьбы.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что ВСУ провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление российской армии в Донбассе, однако реализовать задуманное киевскому режиму не удалось.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.