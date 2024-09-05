Москва, 5 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российские военные поразили резервы 12 бригад украинских сил в Сумской области, сообщило 5 сентября Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ», — говорится в сообщении.

Удары нанесли в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь.

За минувшие сутки российские военные отразили четыре атаки ВСУ на курском направлении. Потери противника составили до 370 военных и 17 единиц бронетехники. За всё время боёв в Курской области украинская армия потеряла свыше 10 тыс. военнослужащих и 81 танк.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 5 сентября заявил, что минувшей ночью ВС России не позволили ВСУ подтянуть подкрепление в Курскую область. Он также заявил, что Россия уже одержала победу в спецоперации.