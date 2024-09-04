Курск, 4 сентября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Военные 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России ликвидировали в ходе стрелкового боя в приграничном районе Курской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских формирований. Об этом 4 сентября рассказал представитель российского силового ведомства.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов», — процитировало его слова «РИА Новости».

Собеседник уточнил, что в составе украинской группы были ликвидированы три диверсанта.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября морпехи 810-й бригады ЧФ остановили продвижение колонны украинских боевиков: они устроили засаду продвигающейся колонне, разгромили её и полностью остановили продвижение противника.

Морские пехотинцы 810-й бригады 2 сентября захватили на курском направлении два американских броневика Stryker и один канадский броневик Roshel Senator украинских формирований. Штурмовые группы зашли в тыл к противнику и завязали короткий бой, победа в котором осталась за российскими военными.

Украинские боевики начали атаку на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ пройти вглубь территории РФ. По информации на 3 сентября, украинские формирования потеряли за время боевых действий на курском направлении в общей сложности свыше 9,7 тыс. бойцов.