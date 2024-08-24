Вашингтон, 24 августа, 2024, 06:03 — ИА Регнум. России совершенно безразличны новые безрассудные антироссийские санкции со стороны Соединённых Штатов Америки, заявил 23 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Замечу, что в отношении России введены столь многогранные санкции, что нам, по сути, безразлично, что ещё придумает администрация для того, чтобы «наказать российский народ», — приводит слова Антонова Telegram-канал посольства России в США.

По словам дипломата, действующая американская администрации на фоне предвыборной кампании в преддверии выборов президента США поставила перед собой задачу показать свою антироссийскую сущность.

Антонов подчеркнул, что санкции в отношении РФ наносят ущерб как внутренним потребителям, так и партнёрам Соединённых Штатов в третьих странах, а подобные безрассудные шаги ведут мир к кризису.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу министерство финансов США внесло в санкционный список почти 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Под рестрикции, в частности, попали Научно-производственное объединение «РОСТАР», 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны и Заполярная строительная компания. В санкционный список попали 34 россиянина, в том числе сын министра обороны РФ Андрея Белоусов Павел Белоусов. Кроме того, Соединённые Штаты ввели ограничения в отношении граждан Белоруссии, Италии, Турции, Китая и Лихтенштейна, а также 46 китайских компаний.

Российская сторона неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что западные санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Также глава государства подчёркивал, что Запад не смог изолировать Россию, а антироссийские санкции привели лишь к обратному эффекту.