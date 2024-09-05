Москва, 5 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. На рассмотрение в Госдуму 5 сентября внесён законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий сотрудников Следственного комитета России и прокуратуры, исполняющих обязанности в зоне спецоперации.

ИА Регнум

Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения предлагается внести в статью 3 Федерального закона «О ветеранах».

Закон предусматривает возможность наделения статусом ветерана боевых действий не только военных и сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в СВО, но и лиц, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе спецоперации на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в спецоперации, и ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Госдума 23 июля в первом чтении приняла законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на участников СВО в Херсонской и Запорожской областях. Как отметил замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин, нововведение не потребует дополнительных расходов из бюджета и позволит повысить уровень соцзащиты ветеранов, а также предоставит социальные гарантии лицам, обеспечивающим выполнение задач СВО на территории Херсонской и Запорожской областей.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин 21 августа сообщил, что в правительство направлен законопроект о статусе участников СВО для оборонявших Курскую область от нападений украинской армии.