Москва, 21 августа, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Законопроект о статусе участников специальной военной операции для оборонявших Курскую область от нападений со стороны Вооружённых сил Украины направили в правительство. Об этом 21 августа сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

РИА Новости/ Сергей Бобылев

«Это докрутка таких историй, как расширение перечня участников специальной военной операции, которые могут претендовать на получение звания ветерана боевых действий», — заявил он на встрече с участниками X Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

Вяткин подчеркнул, что военные, которые отражали нападения ВСУ, включая пограничников, военнослужащих срочной службы, призывников и добровольцев, также должны иметь возможность получить статус ветерана боевых действий со всеми вытекающими мерами поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам СВО. В апреле глава государства подписал закон о списании процентов по кредитам участникам спецоперации.

В июле Госдума приняла в третьем чтении закон, защищающий выплаты за участие в СВО от списания при банкротстве. В августе правительство одобрило законопроект о списании долгов участников СВО. Документ законодательно закрепит дополнительные меры поддержки лиц, проходящих военную службу в зоне СВО, и членов их семей.

Начиная с 6 августа украинская армия предпринимает попытки атаковать Курскую область. Подразделения российской армии остановили бойцов ВСУ в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. ВСУ за всё время боёв на курском направлении потеряли более 4130 военных. В Брянской, Курской и Белгородской областях 9 августа ввели режим контртеррористической операции в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.