Москва, 23 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Государственная дума на заседании 23 июля приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на участников спецоперации в Херсонской и Запорожской областях.

Duma.gov.ru

Документ устанавливает, что статус ветерана боевых действий распространяется на бойцов, выполняющих задачи в рамках проведения спецоперации на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

По действующим нормам, к ветеранам боевых действий относятся также бойцы СВО в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), отработавшие установленный срок или откомандированные досрочно по уважительным причинам.

Как заявил заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин на заседании Госдумы, поправки в закон «О ветеранах» не потребуют дополнительных расходов из бюджета. Замглавы Минобороны добавил, что принятие федерального закона позволит повысить уровень социальной защиты ветеранов, предоставит социальные гарантии лицам, обеспечивающим выполнение задач СВО на территории Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в СВО, а также ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 июня заявил, что участникам СВО из двух новых регионов предоставят статус ветеранов боевых действий. Глава правительства отметил, что в ДНР и ЛНР эта норма уже действует. Статус ветерана боевых действий предусматривает дополнительные социальные гарантии, включая налоговые льготы и внеочередное право на приобретение земельного участка.