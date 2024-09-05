Москва, 5 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Войска группировки «Центр» Вооружённых сил России освободили населённый пункт Заветное в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом 5 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Заветное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные на этом направлении нанесли удары по личному составу и технике украинских формирований у Дзержинсак, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика в ДНР, а также отразили восемь контратак противника.

За сутки украинская армия в зоне ответственности российской группировки «Центр» потеряла до 530 бойцов, два танка, бронетранспортёр, три автомобиля, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября группировка «Восток» армии России освободила населённый пункт Пречистовка в ДНР. В Минобороны РФ уточнили, что также российские военные нанесли улары по позициям украинских войск в районе Шахтерского и Доброволья в ДНР и в районе Приютного Запорожской области, отразив одну попытку контратаки.

Ранее в этот же день стало известно об освобождении ВС РФ села Карловка в ДНР. За сутки на этом направлении украинские формирования потеряли более 480 бойцов.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал освобождение Донбасса приоритетной целью спецоперации. Глава государства также отметил, что Киев нападением на Курскую область пытался отвлечь армию России от наступления в зоне спецоперации.