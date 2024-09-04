Покровск, ДНР, 4 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Российские военные освободили от украинской армии село Карловка в Донецкой Народной Республике, сообщил 4 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Карловка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Российские бойцы нанесли удары по ВСУ в районе Торецка, Селидово, Украинска, Димитрова и посёлка Щербиновка. ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп противника.

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 480 военных, боевую бронемашину MaxxPro американского производства, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» калибра 122 мм и противотанковую пушку «Рапира» калибра 100 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в силовых структурах ДНР 23 августа заявили, что российские военные взяли тыловые позиции украинской армии у Карловки под огневой контроль.

На следующий день появилась информация о том, что ВСУ начали покидать позиции в восточной части Карловки, поскольку не выдерживают натиска российских войск. Украинские военные остались в ходе боёв без необходимых для прибытия резервов и подкреплений логистических путей.