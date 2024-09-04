Москва, 4 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Восток» Вооружённых сил России освободили населённый пункт Пречистовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населённый пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные нанесли удары по позициям нескольких бригад противника у Шахтерского и Доброволья в ДНР и в районе Приютного Запорожской области, отразив одну попытку контратаки.

В результате этого украинские формирования потеряли на данном участке фронта за сутки до 150 бойцов и пять автомобилей, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные за неделю, с 24 по 30 августа, освободили семь населённых пунктов в зоне проведения спецоперации. Войска группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Кирово, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР, подразделения Южной группировки войск освободили Константиновку, а бойцы группировки «Запад» освободили населённые пункты Стельмаховка в Луганской Народной Республике и Синьковка в Харьковской области.

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября отметил, что армия России освобождает территории в зоне проведения спецоперации квадратными километрами. Глава государства добавил, что темпы наступления российских военных в Донбассе значительно выросли и противнику не удалось их остановить, несмотря на то, что он считал это своей главной задачей.