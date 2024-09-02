Париж, 2 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщило 2 сентября «РИА Новости».

Pavel Durov/Instagram.com (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Так, согласно нормам надзора, Дуров во Франции обязан проживать по одному адресу.

«Судебный контроль требует, чтобы Дуров оставался по адресу, который он сообщит следственным судьям», — ответили в прокуратуре Парижа на вопрос, имеет ли Дуров право перемещаться по территории Франции, включая её заморские территории.

Помимо этого, основатель Telegram будет частями вносить назначенный судом залог в размере 5 млн евро. В прокуратуре, однако, отказались уточнить агентству, какую часть залога уже внесли.

В парижской прокуратуре также заявили, что Дуров сможет получить доступ к материалам дела против него, а также предоставить необходимые, по его мнению, сведения.

Расследование в отношении Дурова продолжается. Оно может продлиться несколько месяцев. По его окончании прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтёт это необходимым.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателя Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы.

После судебного заседания 28 августа Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере в 5 млн евро. Его адвокат в суде апеллировал к тому, что бизнесмен не может отвечать за действия третьих лиц, совершённые с использованием Telegram.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 августа заявил, что у российских властей были вопросы к Дурову, но в России, в отличие от Франции, основателя Telegram никто не арестовывал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 сентября заявил, что Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации Telegram. Дипломат добавил, что действия западных стран в отношении основателя мессенджера аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации.