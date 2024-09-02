В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым
Париж, 2 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщило 2 сентября «РИА Новости».
Так, согласно нормам надзора, Дуров во Франции обязан проживать по одному адресу.
«Судебный контроль требует, чтобы Дуров оставался по адресу, который он сообщит следственным судьям», — ответили в прокуратуре Парижа на вопрос, имеет ли Дуров право перемещаться по территории Франции, включая её заморские территории.
Помимо этого, основатель Telegram будет частями вносить назначенный судом залог в размере 5 млн евро. В прокуратуре, однако, отказались уточнить агентству, какую часть залога уже внесли.
В парижской прокуратуре также заявили, что Дуров сможет получить доступ к материалам дела против него, а также предоставить необходимые, по его мнению, сведения.
Расследование в отношении Дурова продолжается. Оно может продлиться несколько месяцев. По его окончании прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтёт это необходимым.
Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Основателя Telegram обвиняют в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы.
После судебного заседания 28 августа Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере в 5 млн евро. Его адвокат в суде апеллировал к тому, что бизнесмен не может отвечать за действия третьих лиц, совершённые с использованием Telegram.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 августа заявил, что у российских властей были вопросы к Дурову, но в России, в отличие от Франции, основателя Telegram никто не арестовывал.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 сентября заявил, что Дуров проявил свободу и не послушал Запад в вопросе модерации Telegram. Дипломат добавил, что действия западных стран в отношении основателя мессенджера аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации.